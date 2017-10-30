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"وايت نايتس" يهتف ضد الأهلي في مطار القاهرة

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مصراوي Masrawy

"وايت نايتس" يهتف ضد الأهلي في مطار القاهرة

03:21 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

"وايت نايتس" يهتف ضد الأهلي في مطار القاهرة

كتب- طه عبيد:
هاجم ألتراس زملكاوي "وايت نايتس" المتواجد في مطار القاهرة الدولي لاستقبال بعثة فريق كرة اليد بالنادي المتوجة بلقب بطولة دوري أبطال افريقا لكرة اليد، مجلس إدارة ولاعبي النادي الأهلي.

وهتف ألتراس وايت نايتس للاعبي فريق كرة اليد بنادي : "احنا ملوك اليد في " لتحية لاعبي فريق الفريق، وذلك وسط تعزيزات أمنية من جانب سلطات أمن المطار لتأمين خروج الفريق .

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق كرة اليد بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة بعد قليل، قادمة من تونس عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد على حساب فريق الترجي الرياضي التونسي.

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مصراوي Masrawy

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