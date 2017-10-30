الجمعة .. بدء فعاليات مهرجان الزفاف Cairo Wedding Festival
الجمعة .. بدء فعاليات مهرجان الزفاف Cairo Wedding Festival
03:16 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
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- مصراوي
تنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الزفاف الأشهر فى مصر Cairo wedding festival يوم 3 نوفمبر فى فندق " دوسيت " بالتجمع الخامس بعدما استطاع المهرجان فى دورتيه السابقتين ان يصبح اهم حدث فى عالم الزفاف.
يتضمن المهرجان العديد من العروض للمقبلين على الزواج خاصًة فى مجالات فساتين الزفاف و مصممى المجوهرات و خبراء التجميل و منظمي حفلات الزفاف و المصورين و صانعى تورتة العروسة، وعروض شهر العسل و السفر المقدمة من أشهر الشركات و الفنادق، بالإضافة إلى أفضل العروض من أشهر شركات التصميم الداخلي و العقارات.
وصرح السيد محمد عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لشركة ادكوم الشركة المنظمة أن المهرجان في دورته القادمة يضم فقرات جديدة و مختلفة ستكون مفاجآه للحاضرين يالإضافة الى عروض الأزياء و المجوهرات.
كما سيتم تكريم 10 نجمات كأكثر النجمات اناقة لهذه الدورة و منهم " بشرى " و " دينا فؤاد " و الإعلامية اللبنانية " راغدة شلهوب " و " أمينة شلباية ".
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