"الجزيرة" تسطو على تقرير "مصراوي"

كتب - (مصراوي)

سطا موقع قناة "الجزيرة" على تقرير نشره "مصرواي" عن شاب مصري ابتكر ماكينة لعصير القصب على شكل محطة وقود بالإسكندرية.



ونشر "مصرواي" تقريرا بعنوان: "قُلة حُبنا نملاها زغليلو".. فوّل عصير قصب بدلاً من البنزين" بتاريخ الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، ليسطو عليه موقع "الجزيرة" ويعيد نشره بتاريخ اليوم الإثنين.