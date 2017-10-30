"الجزيرة" تسطو على تقرير "مصراوي"
"الجزيرة" تسطو على تقرير "مصراوي"
03:19 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
كتب - (مصراوي)
سطا موقع قناة "الجزيرة" على تقرير نشره "مصرواي" عن شاب مصري ابتكر ماكينة لعصير القصب على شكل محطة وقود بالإسكندرية.
ونشر "مصرواي" تقريرا بعنوان: "قُلة حُبنا نملاها زغليلو".. فوّل عصير قصب بدلاً من البنزين" بتاريخ الثلاثاء 17 أكتوبر 2017، ليسطو عليه موقع "الجزيرة" ويعيد نشره بتاريخ اليوم الإثنين.
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