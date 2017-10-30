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450 ألف جنيه إعانات مالية لعدد من الأسر في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

450 ألف جنيه إعانات مالية لعدد من الأسر في الدقهلية

03:18 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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الدقهلية - رامي القناوي:

سلم الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، مساعدات مالية بقيمة 449 ألف جنيه، لعدد من الأسر المستحقة، من أبناء المحافظة خلال احتفالية نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

وحضر الاحتفالية أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعبدالخالق عبدالعظيم، مدير جمعية الأورمان بالدقهلية والدكتورة هدى بلاط، مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية.

وقدم المحافظ المساعدات على الحالات المستحقة والتي شملت تسليم 37 شيكًا لحالات قرض حسن مشروعات متناهيه الصغر قيمة الشيك الواحد 7000 جنيه، وبإجمالي 259000 جنيه، و17 شيكًا لحالات مساعدات الزواج لعرائس قيمة الواحد 5000 جنيه بإجمالي 85000 جنيه، و7 شيكات لحالات الأكشاك قيمة الواحد 15000 جنيه بإجمالي 105000 جنيه.

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مصراوي Masrawy

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