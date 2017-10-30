بالصور - إحالة مسؤولين بمدرسة في كفر الشيخ للتحقيق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال المهندس علي عبدالستار، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مسؤولا الأمن والحراسة والمتابعة بمدرسة سيدي جمال، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لإهمالهما، وتقصيرهما في العمل.

وأضاف مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن مسؤولا الأمن والحراسة، والمتابعة بمدرسة سيدي جمال الابتدائية، أهملا في عملهما لعدم متباعتهما محابس مواسير المياه، وتركها مفتوحة ما أدى إلى امتلاء خزانات مياه المدرسة، وغمر ساحاتها بالمياه، وخاصة في المكان المخصص إجراء الطابور الصباحي فيها.