وزير الصحة: راتب طبيب التأمين الصحي سيصبح أكبر من مثيله في القطاع الخاص

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، إن المقابل المادي لطبيب التأمين الصحي في المنظومة الجدية، سيصبح أكبر من زميله بالقطاع الخاص.

وأشار عماد الدين، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لمحافظة بورسعيد، لمراجعة البنية التحتية والخدمات والاحتياجات، ومراجعة تقارير اللجان التي فحصت المستشفيات ومناقشتها، إلى أن العامل البشري في هذه المنظومة سيكون المقابل المادي الذي سيحصل عليه الطبيب، لن يماثله ما سيحصل عليه طبيب في القطاع الخاص، ولذلك سيأتي كبار الأطباء إلى المحافظة للمشاركة بمنظومة التأمين ما سيعود بالإيجاب على الخدمة المقدمة للمواطنين.