أودي TT وتويوتا سيكويا.. 10 سيارات لا يرغب أصحابها في بيعها

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دومًا ما يكون في حياة المرء سيارة لا يمكن الاستغناء عنها، أو على الأقل يندم حين يتذكر تفريطه فيها وتركها للغير، سواء عن طريق البيع أو حتى استخدامها في مكتب تأجير السيارات، وفي هذا السياق يستعرض موقع "تشيت شيت" مجموعة من السيارات التي لا يرغب أصحابها في التخلي عنها أو بيعها..

أودي TT

واحدة من السيارات التي يفضلها الجمهور بشكل واضح، حيث يظل معدل الاحتفاظ بالسيارة في ملكية صاحبها 8.8 عام تقريبا، وهي معدلات جيدة بالنسبة لسيارة فاخرة.

تويوتا 4 رانر

تعد واحدة من السيارات التي تعتمد عليها الشركة اليابانية في المنافسة في الأسواق العالمية، وتحديدًا طراز السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV"، ويصل معدل الاحتفاظ بالسيارة في ملكية صاحبها 8.8 عام تقريبا.

تويوتا أفالون

على الرغم من عدم انتشارها، فإن معدلات الاحتفاظ بها في ملكية المشتري تصل إلى 8.8 عام، وهو نفس المعدل الخاص بشقيقتها التي تنتمي لنفس الشركة "4 رانر".

شيفرولية كورفيت

واحدة من السيارات التي تطورها بشكل دائم الشركة الأمريكية، وتصل معدلات امتلاك أصحاب السيارة لها إلى 8.8 عام، وذلك على الرغم من كونها تصدر في الوقت الحالي بجيلها السابع.

تويوتا سيكويا

تعد ثالث سيارة للشركة اليابانية في القائمة، وعلى الرغم من ندرتها في الأسواق العالمية، فإن أصحابها لا يفرطون فيها، حيث يصل معدل الاحتفاظ بها في ملكية المشتري إلى 8.9 عام.

فورد إكسبلورار

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تحظى باهتمام كبير من الشركة الأمريكية، وهو ما يجعلها تصر دومًا على تطويرها، وتلقى نجاحًا باهرًا على المستوى الجماهيري، حيث يصل معدل الاحتفاظ بها في ملكية المشتري إلى 8.9 عام.

مرسيدس SLK

ظهرت الفئة الألمانية في أوائل الألفية الجديدة، واستطاعت أن تحقق نجاحات جماهيرية واضحة، ويصل معدل الاحتفاظ بها في ملكية المشتري إلى 9 أعوام.

فورد إكسبيديشن

تمثل ثاني سيارات فورد في القائمة، تحظى باهتمام كبير من الشركة الأمريكية، وهو ما يجعلها تصر دومًا على تطويرها، ويصل معدل الاحتفاظ بها في ملكية المشتري إلى 9 أعوام.

بورش بوكستر

قد يحتفظ بها المالك إلى ما يقرب من 10 سنوات، وذلك على الرغم من كونها تتجاوز 50 ألف دولار، إلا أن نجاحها الجماهيري أهلها لأن تظل واحدة من أفضل السيارات الرياضية في الأسواق.

تويوتا لاندر كروزر

يمكن وصفها بأنها السيارة الكلاسيكية بالطراز الرياضي متعدد الأغراض "SUV"، حيث يمكنها أن تظل في ملكية صاحبها إلى 10.6 عام، وهو المعدل الأكبر في القائمة.