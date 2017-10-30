بالصور- اصطدام ترام بسيارتين في مزلقان سيدي جابر بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

اصطدم ترام بسيارتين ملاكي أثناء عبورهم بمزلقان "شارع المشير أحمد إسماعيل"، اليوم الاثنين، على خط ترام سيدي جابر الشيخ شرقي الإسكندرية، دون حدوث إصابات.

وقال اللواء خالد عليوة، رئيس هيئة النقل العام في الإسكندرية، إن الترام رقم 110 المتجه إلى محطة الرمل اصطدم بسيارتين ملاكي في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ما أدى لتوقف حركة الترام على الخط المشار إليه.

وأشار عليوة، إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة المتسبب في الحادث سائق الترام أم قائدي السيارتين، قائلًا: "المؤشرات الأولية تشير إلى تحرك الترام أولًا على المزلقان واصطدام السيارتين به".

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه تم سحب الترام لورش سيدي جابر، وجاري رفع السيارتين من على القضبان لإعادة تسيير حركة الترام، مؤكدًا عدم وقوع أي إصابات.