رئيس وزراء إيطاليا يوقع 6 اتفاقيات في دلهى مع نظيره الهندي

نيودلهي - (د ب أ):

سعت كل من الهند وإيطاليا، اليوم الاثنين، لإصلاح العلاقات بينهما، بعد أعوام من التوترات عقب إلقاء القبض على اثنين من البحارة الإيطاليين لاتهامهما بقتل صيادين هنود.

وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني مباحثات مع نظيره الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي، كما وقع الجانبان ست اتفاقيات.

وقال مودي- في مؤتمر صحفي مع جينتيلوني " في ضوء مباحثاتنا اليوم، شعرت أن الجانبين مهتمان بنقل العلاقات الثنائية لمستوى جديد" مضيفا لجينتيلوني " زيارتك ساعدتنا في وضع أولويات جديدة لعلاقتنا".

وتتعلق الست اتفاقيات بتعزيز الاستثمار والتعاون في مجالات مثل الطاقة والسكك الحديدية والثقافة. ويشار إلى أن إيطاليا تعد ضمن أكبر شركاء تجاريين للهند في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 8ر8 مليار دولار عامي 2016 و 2017.

وقال جينتيلوني، أول رئيس وزراء إيطالي يزور الهند منذ عقد " أعتقد أن إعادة إطلاق علاقتنا الدبلوماسية سوف يسفر عن وجود فرصة جيدة للدولتين".

ويشار إلى أن العلاقات توترت بين إيطاليا والهند منذ عام 2012 عندما تم إلقاء القبض على البحارين الإيطاليين سالفاتوري جيروني وماسيميلانو لاتوري في الهند. وواجه الاثنان اتهامات بإطلاق النار دون عمد على صيادين هنديين مما أدى لقتلهما خلال أدائهما مهام لمكافحة القرصنة .

وقد تم الإفراج عنهما بكفالة بعد ذلك، وسمحا لهما بالعودة لإيطاليا، ولكن اعتقالهما ومحاكمتهما في الهند أدى لتجميد العلاقات بين الدولتين تقريبا.

وقالت إيطاليا إن الواقعة حدثت في المياه الدولية، وأن الهند تعاملت خارج نطاق ولايتها.

وتخوض الدولتان حاليا معركة قانونية حول هذه القضية أمام المحكمة الدولية لقانون البحار في لاهاي.