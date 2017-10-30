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كاميرا سرية تسجل لمطعم شهير يقدم أطعمته من القمامة للزبائن

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مصراوي Masrawy

كاميرا سرية تسجل لمطعم شهير يقدم أطعمته من القمامة للزبائن

03:02 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

كاميرا سرية تسجل لمطعم شهير يقدم أطعمته من القمامة للزبائن

كاميرا سرية تسجل لمطعم شهير تقديم اطعمته من القمام

كتبت - نرمين الجلاد :

كشف لقطات مصور لمدير مطعم يستخرج كميات من الخبز من سلة المهملات ويعيد بيعها للزبائن، كما جاء في صحيفة " ذا صن" البريطانية.

قالت مصادر رفضت ذكر أسمها، إن أحد الموظفين في مطعم "Subway” وثق الواقعة بواسطة كاميرا سرية في فرع مدينة وارويكشاير وسط إنجلترا في وقت سابق هذا العام.

وظهر في الفيديو المدير وهو يوبخ عاملا في المطعم، لأنه ألقي خبز غير صالح للأكل في سلة المهملات، وقال" إن لدينا نقصا في الخبز"، قبل أن يسارع إلى وضع الغذاء التالف في عربة تمهيدا لبيعه.

وكشف المجلس المحلي عددا من المخالفات في إنتاج الطعام والنظافة، وتم تسليم مدير المطعم رسالة تحذير بشأن الإخلال بالنظافة وإعداد الطعام، مؤكدا إجراء تفتيش لاحق للتأكد من التزامه بفحوى التحذير.

وقال المتحدث باسم المطعم إن المطعم يتبع قواعد صارمة والمنتجات ذات جودة عالية، وأضاف أن الفيديو يتعلق بحادث مر عليه وقت طويل وتم التحقيق بها. 

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