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توقيف أربعة أشخاص في بلجيكا على خلفية اعتداء قطار تاليس

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مصراوي Masrawy

توقيف أربعة أشخاص في بلجيكا على خلفية اعتداء قطار تاليس

02:47 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

توقيف أربعة أشخاص في بلجيكا على خلفية اعتداء قطار تاليس

صورة ارشيفية التقطت بتاريخ 22 آب/اغسطس 2015 تظهر ا

(أ ف ب):

أوقفت الشرطة البلجيكية اليوم، الإثنين، أربعة أشخاص في إطار التحقيقات المرتبطة باعتداء وقع في 21 أغسطس 2015 في قطار تاليس السريع اثناء توجهه إلى باريس حيث أصاب عنصر من تنظيم داعش راكبين اثنين قبل أن تتم السيطرة عليه.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة البلجيكية، بأن الشرطة داهمت ستة منازل في محيط بروكسل و"تم توقيف أربعة أشخاص للتحقيق معهم" بشأن الحادثة.

وسيقرر القاضي المختص بالتحقيق لاحقا بشأن الاجراءات التي ستتخذ بحق الموقوفين.

وأشار البيان إلى أنه "لم يتم العثور على أسلحة أو متفجرات" خلال عمليات التفتيش.

وفي 21 أغسطس عام 2015، فتح المغربي أيوب الخزاني النار في القطار بعد وقت قصير من دخوله إلى الأراضي الفرنسية.

وأصاب راكبين اثنين قبل أن يسيطر عليه عسكريون أميركيون كانوا في إجازة، ما جنب وقوع مجزرة محتملة قبل ثلاثة أشهر من وقوع الاعتداءات الدامية التي هزت باريس في 13 نوفمبر عام 2015 والتي أسفرت عن 130 قتيلا.

وقال الخزاني الذي قاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا للمحققين إنه تلقى التعليمات لتنفيذ الهجوم من عبد الحميد أباعود، وهو بين مدبري اعتداءات باريس عام 2015 والذي أشار الأول إلى أنه التقاه في سوريا.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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