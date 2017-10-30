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أمن العاصمة يضبط هاربين من 246 حكم قضائي ومليون جنيه غرامه

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مصراوي Masrawy

أمن العاصمة يضبط هاربين من 246 حكم قضائي ومليون جنيه غرامه

02:52 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

أمن العاصمة يضبط هاربين من 246 حكم قضائي ومليون جنيه غرامه

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء محمد منصور مدير المباحث تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الأثنين، القبض على مقاول ومهندس، مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما في 236 حكمًا بالحبس وتسديد غرامات تصل لـ مليون و162 ألف .

ألقى المقدم محمود الأعصر رئيس مباحث المطرية القبض على "سيد ي" 45 سنة ، مقاول والمطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام حبس جزئي " مباني " بإجمالي غرامات مستحقة مليون و162 ألف جنيه.

وضبط المقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث التجمع الخامس "أحمد ف" 43 سنة ، مهندس وصاحب شركة مقاولات، ومطلوب التنفيذ عليه في 236 حكم حبس جزئي" شيكات، تبديد "بإجمالي حبس 708 سنة .

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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