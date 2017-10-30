"وايت نايتس" يصل مطار القاهرة لاستقبال فريق اليد

كتب– طه عبيد:

بدأ تجمع أعضاء أولتراس "وايت نايتس" فى مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الاثنين، لاستقبال بعثة يد الزمالك العائدة من تونس على رحلة مصر للطيران، والتى توجت بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجى التونسي فى النهائي بنتيجة 31 / 29.

وكان أولتراس وايت نايتس قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" التجمع اليوم الاثنين، لاستقبال أبطال اليد بعد تحقيقهم للبطولة العاشرة للنادي.

ودفعت قوات الأمن بعدة تشكيلات من الأمن المركزي أمام صالات السفر والوصول بالمطار لتأمين الركاب وأسرهم وكذلك جماهير الزمالك التي وصلت لاستقبال فريقها.​