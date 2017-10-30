أخبار عاجلة

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟! -
اليوم.. الحكم على "مشاغب" وآخرين في قضية "اقتحام الأمن الوطني" -
مساء الأنوار - حلقة الإثنين 30 أكتوبر 2017 -
"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ" -
مساء الأنوار - لقاءات مع الفائزين ببطولة إفريقيا وبطولة العالم للكيك بوكس -
اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي" -
مساء الأنوار - تحليل الأداء التحكيمي لمباريات الأسبوع مع ك. أحمد الشناوي -
مساء الأنوار - تحليل مباراة الزمالك ووادي دجلة مع ك.محمد فاروق وك. علي ماهر -
بعد توقف 27 عاما.. انطلاق أولى رحلات الخطوط السعودية الرسمية إلى العراق -
عبدالمنعم سعيد: يجب تخصيص أحدث الأسلحة لقوات الأمن للتغلب على الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد تخريبها..تعليق أصحاب محطة انتظار تعمل بالطاقة الشمسية في أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد تخريبها..تعليق أصحاب محطة انتظار تعمل بالطاقة الشمسية في أكتوبر

02:42 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

بعد تخريبها..تعليق أصحاب محطة انتظار تعمل بالطاقة الشمسية في أكتوبر

محطة

كتب-محمد مهدي:
قال أسامة مجدي، أحد المسؤولين بشركة متخصصة في الطاقة الشمسية والشواحن الذكية، إنهم يعملون على إصلاح التلفيات في محطة "الواي فاي" الموضوعة أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر، بعد تخريبها من مجهولين.
كانت الشركة قد نفذت محطة بالطاقة الشمسية للمواطنين بمدينة 6 أكتوبر في مطلع الشهر الحالي، يمكن استخدامها في أغراض شحن الهواتف أو استخدام الإنترنت مجانًا، ودون الحاجة إلى الكهرباء قبل أن يتم إتلاف عدد من الكابلات الموصلة للطاقة.
وأضاف مجدي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الشركة تدرس عدد من الحلول لمنع تكرار التعرض بالسوء للمحطات بعد إتلافها مرتين من قِبل مجهولين.

وأكد أن أحد الحلول المطروحة وضع كاميرات مراقبة، للتعرف على الجناة، لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وحماية المحطة كونها أصبح ممتلكات عامة.

وأشار إلى أن تلك الواقعة لن تمنع الشركة في استكمال نشاطها الاجتماعي بالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر، موضحًا أن هناك نية لتنفيذ عدد كبير من تلك المحطات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انتهاء تنفيذ 8 آلاف وحدة إسكان اجتماعي ديسمبر المقبل بـ 6 أكتوبر

    أخبار

  • وزير الإسكان يطالب بسرعة الانتهاء من كوبرى العبور بمدينة 6 أكتوبر​

    أخبار

  • يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

    أخبار

  • جهاز "أكتوبر": تسليم 17 عمارة بالمرحلة الأولى لـ"دار " 15 نوفمبر

    أخبار

إعلان

9be3d791fe.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

180 ثانية دوري - الدوري المصري ده ولا البريميرليج؟!

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

"مساء dmc" يسلط الضوء على تقرير مصراوي "زواج القاصرات في كفر الشيخ"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

اليوم.. محاكمة 292 متهمًا بمحاولة "اغتيال السيسي"

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان

مصرع شخص في حادث مروري بأسوان