بعد تخريبها..تعليق أصحاب محطة انتظار تعمل بالطاقة الشمسية في أكتوبر

كتب-محمد مهدي:

قال أسامة مجدي، أحد المسؤولين بشركة متخصصة في الطاقة الشمسية والشواحن الذكية، إنهم يعملون على إصلاح التلفيات في محطة "الواي فاي" الموضوعة أمام جهاز مدينة 6 أكتوبر، بعد تخريبها من مجهولين.

كانت الشركة قد نفذت محطة بالطاقة الشمسية للمواطنين بمدينة 6 أكتوبر في مطلع الشهر الحالي، يمكن استخدامها في أغراض شحن الهواتف أو استخدام الإنترنت مجانًا، ودون الحاجة إلى الكهرباء قبل أن يتم إتلاف عدد من الكابلات الموصلة للطاقة.

وأضاف مجدي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الشركة تدرس عدد من الحلول لمنع تكرار التعرض بالسوء للمحطات بعد إتلافها مرتين من قِبل مجهولين.

وأكد أن أحد الحلول المطروحة وضع كاميرات مراقبة، للتعرف على الجناة، لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وحماية المحطة كونها أصبح ممتلكات عامة.

وأشار إلى أن تلك الواقعة لن تمنع الشركة في استكمال نشاطها الاجتماعي بالتنسيق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر، موضحًا أن هناك نية لتنفيذ عدد كبير من تلك المحطات.