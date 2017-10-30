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التعليم تحسم رسميا موقفها من مطالب بحذف الوحدة الأخيرة من المناهج

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مصراوي Masrawy

التعليم تحسم رسميا موقفها من مطالب بحذف الوحدة الأخيرة من المناهج

02:32 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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كتبت- ياسمين محمد:

دشن أولياء أمور صفحة "ثورة أمهات على المناهج التعليمية"، هاشتاج "حذف الوحدة الأخيرة من المناهج"، مشيرين إلى أن المناهج ممتلئة بالحشو والتكرار، وبعد قرار الوزارة بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميد تيرم"، أصبح لزامًا على الطلاب مذاكرة مناهج الفصل الدراسي كاملًا، لأداء الامتحان به بنصف العام، ما يعد عبئًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت إحدى أولياء الأمور، إلى أن وزارة التربية والتعليم، وعدت بتخفيف المناهج على الطلاب، إلا أنهم فوجئوا بأن المناهج لا تزال ممتلئة بالمعلومات التي لن يستطع الطلاب استيعابها في الفترة المحددة للفصل الدراسي، مطالبة بإلغاء الوحدة الأخيرة من كل مقرر لجميع المراحل التعليمية.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إنه ليس من صلاحياته إجراء أي حذف أو تعديل على المقررات الدراسية، مشيرًا إلى أن مستشاري المواد منوطين بهذا الأمر.

وأشار حجازي – في تصريحات خاصة لمصراوي – أنه إذا رأى مستشاري المواد، كل وفق طبيعة مادته، بعض الأجزاء غير الهامة بالمقرر، أن يجعلها للاطلاع فقط، ولكن دون حذف، مشيرًا إلى أنه لا يمكن حذف أجزاء من المناهج، لأنها توضع وفق مصفوفة معينة يضعها خبراء تربويون ولا بد أن يدرسها الطالب كاملة، حتى يحقق المنهج هدفه.

ولفت حجازي إلى أن الوزارة خففت جزءًا كبيرًأ من المناهج، وأجرت عليها حذفًا وتنقيحًا قبل طباعة الكتب، وبالتالي لا داعي لحذف جديد، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات لمستشاري المواد المنوطين بوضع الامتحانات، بالتركيز على المفاهيم الأساسية الكبرى التي تقوم عليها المناهج.

وعن استجابة الوزارة لأولياء الأمور، خلال العامين السابقين، فيما يخص مطالبتهم بـ" ميد تيرم منتهي"، أكد حجازي أن الوزارة لم تتخذ قرارًا بحذف أي جزء من المناهج من قبل، ولكن تحديد أجزاء للاطلاع فقط، ومع ذلك كانت تظهر مشكلات تتعلق بورود أجزاء حُددت للاطلاع فقط في الامتحانات، لذا نقحت الوزارة هذه الاجزاء قبل طباعة الكتب، العام الحالي.

وشدد أن الأمر متروك الآن لمستشاري المواد، أن يحددوا بعض الأجزاء للاطلاع فقط، إذا سمح المنهج المقرر بذلك.

يذكر أن أولياء الامور من قبل، طالبوا الوزارة بـ"ميد تيرم منتهي"، إلا أن الوزارة رفضت طلبهم مقررة إلغاء امتحانات "الميد تيرم"، وإضافة درجاتها إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي، لذا يطالبون الآن بحذف الوحدة الأخيرة من كل مقرر.

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