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"الجن" يمزق جسد "الشيطان" في خناقة على "تي شيرت" بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

"الجن" يمزق جسد "الشيطان" في خناقة على "تي شيرت" بالقليوبية

02:50 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

مزق عاطل جسد زميله، داخل أحد محلات الإنترنت بالخصوص، بسبب خلافات مالية بينهما، ونُقل المجني عليه للمستشفى في حالة سيئة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى المقدم محمد عبدالله رئيس مباحث قسم الخصوص، إخطارًا من مستشفى المطرية بوصول "محمد رضا سعيد عبد الله" وشهرته "أحمد الشيطان"، عاطل مصابا بجرح نافذ بمنتصف الصدر، واشتباه نزيف داخلي بالصدر والبطن، وتم حجزه للعلاج، أخطر اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير امن القليوبية، وانتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي، وبسؤال المصاب قرر أنه حال تواجده بمحل "سايبر" حدثت مشادة كلامية بينه وبين "ع. ع. ح"، عاطل، بسبب الخلاف على مبلغ مالي وتعدى عليه بالضرب، وخلع ملابسه "تي شيرت" واحتفظ به، قام على أثرها الأخير باستدعاء شقيقه "محمد. ع"، وشهرته "محمد الجن" 21 سنة سائق ومقيم بذات العنوان الذي حضر وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" وتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته وفر هاربا.

تمكن العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الحادث والتحفظ عليه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 11677 جنح قسم الخصوص لسنة 2017.

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