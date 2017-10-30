والدة إحدى ضحايا الطائرة الروسية: "أتمنى إحياء الذكرى كل عام"

جنوب سيناء - داليا منير:

قالت سفيتلانا فويانسكايا والدة إحدى ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت بسيناء في أكتوبر 2015، إنها لم تنساها يوما، وأنها جاءت لحضور القداس على أرواح الضحايا بمدينة شرم الشيخ من سان بطرسبرج بدعوة من السفارة المصرية.

وأضافت في تصريح لـ "مصراوي": "إيكاترينا كانت ابنتي الوحيدة وكانت تبلغ من العمر 24 سنة، وأصرت على السفر لشرم الشيخ لقضاء العطلة مع أصدقائها ولكن القدر لم يمهلها، وأتمنى استمرار إحياء الذكرى وإقامة الصلوات والدعاء للضحايا، وسوف أحضر كل عام لشرم الشيخ في نفس التوقيت للمشاركة".​