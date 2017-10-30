إحالة 11 مدرسا للتحقيق في المنوفية
إحالة 11 مدرسا للتحقيق في المنوفية
02:39 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
المهندس هشام بيومي
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، إحالة 11 مدرسًا من مدرسه الشهداء الإعدادية بنين، للتحقيق، تركوا العمل أثناء اليوم الدراسي.
جاء ذلك أثناء المرور في جولة تفقدية لمتابعة انضباط المصالح، والتأكد من سير العمل بانتظام في المدارس، وعدم وجود أي معوقات تعوق العملية التعليمية وتؤثر على مستوى الطلاب بالمدارس ومدى الاستجابة.
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