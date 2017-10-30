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إحالة 11 مدرسا للتحقيق في المنوفية

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مصراوي Masrawy

إحالة 11 مدرسا للتحقيق في المنوفية

02:39 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

إحالة 11 مدرسا للتحقيق في المنوفية

المهندس هشام بيومي

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، إحالة 11 مدرسًا من مدرسه الشهداء الإعدادية بنين، للتحقيق، تركوا العمل أثناء اليوم الدراسي.

جاء ذلك أثناء المرور في جولة تفقدية لمتابعة انضباط المصالح، والتأكد من سير العمل بانتظام في المدارس، وعدم وجود أي معوقات تعوق العملية التعليمية وتؤثر على مستوى الطلاب بالمدارس ومدى الاستجابة.

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