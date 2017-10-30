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بالصور - "الشباب والرياضة" تطلق برنامج "سفراء ضد الفساد" بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور - "الشباب والرياضة" تطلق برنامج "سفراء ضد الفساد" بأسوان

02:38 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

والدة إحدى ضحايا الطائرة الروسية:

الألبوم التالى

والدة إحدى ضحايا الطائرة الروسية: "أتمنى إحياء الذكرى كل عام"

أسوان - إيهاب عمران:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، اليوم الاثنين، برنامج "سفراء ضد الفساد" بمركز شباب حي "قدري عثمان".

وقال هاني رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إن البرنامج يقام تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، الأحد المقبل، ويهدف إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد تحت شعار "سفراء ضد الفساد" لطلائع محافظة أسوان، بمشاركة 48 شابًا للفئة العمرية من 15-18 عامًا من أعضاء مراكز الشباب.

وأضاف محمد صلاح وكيل مديرية الشباب بأسوان، أن برنامج سفراء ضد الفساد سيتم تنفيذه بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية المشتركة، ومركز شباب حي قدري عثمان.

وسيناقش البرنامج مجموعة من المعايير الهامة مثل الشائعات ونبذ العنف وعدم التمييز والتحرش ومحاربة الغش، بهدف ترسيخ قيم مجتمعية ومهارات حياتية بهدف نشر النزاهة والشفافية لدى الأجيال القادمة في حين وأعرب محمود عبده عيسى مدير إدارة الطلائع، أن الهدف من البرنامج الوقوف ضد أي فكر تطرفي والمساهمة في تنشئة جيل قادر على مواجهة ومحاربة كل أنواع الفساد بكافة مستوياته.

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