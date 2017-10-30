حملة للرقابة الإدارية على قرية "عرب مطير" في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، حملة مكبرة على بعض الوحدات الصحية والمدارس ومكاتب البريد بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح، تفقدوا فيها سير العمل بمدرسة عرب مطير الثانوية المشتركة، والوحدة الصحية، ومكتب البريد، والوحدة البيطرية في القرية.

ورصدت الحملة، بعض السلبيات بوحدات القرية منها عدم انتظام بعض العاملين في الحضور والإنصراف، ومشكلة مياه الشرب بالمدرسة الثانوية، وتم التأكد من تشغيل معامل المدرسة وتوفر السبورات الإلكترونية والمطالبة بتطوير مكتب البريد بالقرية.