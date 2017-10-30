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خمسة قتلى في اعتداء انتحاري شمال شرق نيجيريا

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مصراوي Masrawy

خمسة قتلى في اعتداء انتحاري شمال شرق نيجيريا

02:30 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

خمسة قتلى في اعتداء انتحاري شمال شرق نيجيريا

المكان الذي حصلت فيه التفجيرات الانتحارية في مايدو

(أ ف ب):

قتل خمسة اشخاص على الأقل اليوم، الإثنين، في اعتداء انتحاري وقع في شمال شرق نيجيريا المنطقة التي تعد بؤرة لأعمال عنف جماعة بوكو حرام الجهادية، كما ذكر عنصر في الميليشيات المدنية التي تقاتل إلى جانب الجيش النيجيري.

ووقع الانفجار فجر الاثنين على بعد 15 كلم شمال مايدوجوري، عاصمة ولاية بورنو، كما اوضح أجيري يالا الذي يرأس "فرقة العمل المشتركة المدنية" المحلية.

وقال في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن "انتحاريا ادعى انه من المصلين دخل الى المسجد وقت صلاة الصباح". وأضاف أنه "فجر حزامه الناسف، فقتل خمسة اشخاص وأصاب كثرًا آخرين بجروح".

ولا يعتاد فصيل جماعة بوكو حرام النيجيرية، بزعامة ابوبكر شيكو، أن يتبنى الهجمات التي يشنها. لكن الجماعة تلجأ الى هذه الطريقة في هجماتها عادة.

وقتل عنصر ميليشيا كان واقفا في نقطة تفتيش بحي مونا في مايدوجوري وأصيب آخر بجروح، عندما عمدت امرأتان إلى تفجير نفسيهما بعد ظهر الأحد. وأسفر اعتداء انتحاري ثلاثي الأسبوع الماضي عن 14 قتيلا، على بوابة الخروج في مخيم مونا للمهجرين.

وبعد بضعة أيام، أسفر هجوم آخر لبوكو حرام، أعلن مسؤوليته عنه هذه المرة فصيل أبومصعب البرناوي (التابع لتنظيم داعش)، عن مقتل أكثر من 15 جنديا في ساساوا (45 كلم عن داماتورو في ولاية يوبي).

ومنذ ظهورها قبل ثماني سنوات، تسببت جماعة بوكو حرام التي تشن هجمات وتنفذ اعتداءات انتحارية، في نيجيريا وفي البلدان المجاورة ايضا، مثل الكاميرون والنيجر وتشاد، بمقتل 20 الف شخص على الأقل.

هذا المحتوى من

AFP

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