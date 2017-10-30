تفكيك خلية تكفيرية في تونس يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي
تفكيك خلية تكفيرية في تونس يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي
02:29 م الإثنين 30 أكتوبر 2017
ارشيفيه
تونس- أ ش أ:
تمكنت فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني بولاية المنستير شرقي البلاد من تفكيك خلية تكفيرية مكونة من 7 عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان اليوم الإثنين، إن عناصر الخلية يقومون بتمجيد الإرهاب والتحريض على ما يسمى بـ "الجهاد"، مشيرة إلى أن عنصرين من عناصر الخلية التكفيرية مطلوبان لسابق صدور حكم بحقهما بالسجن لمدة 5 سنوات، لإدانتهما بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".
وأضافت الوزارة أنه باستشارة النيابة العامة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
البحرين توضح تفاصيل الهجوم الإرهابي شمالي المملكة
-
الداخلية التونسية: تفكيك خلية تكفيرية من 8 عناصر بينهم 5 فتيات
-
صحيفة الزمان التركية: قضية خرق العقوبات على إيران قد تطال أردوغان
-
تمديد حبس المشتبه به الرئيسي في هجوم بشاحنة في ستوكهولم
إعلان
إعلان