تفكيك خلية تكفيرية في تونس يشتبه في انتمائها لتنظيم إرهابي

تونس- أ ش أ:

تمكنت فرقة البحث والتفتيش بالحرس الوطني بولاية المنستير شرقي البلاد من تفكيك خلية تكفيرية مكونة من 7 عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان اليوم الإثنين، إن عناصر الخلية يقومون بتمجيد الإرهاب والتحريض على ما يسمى بـ "الجهاد"، مشيرة إلى أن عنصرين من عناصر الخلية التكفيرية مطلوبان لسابق صدور حكم بحقهما بالسجن لمدة 5 سنوات، لإدانتهما بتهمة "الانتماء إلى تنظيم إرهابي".

وأضافت الوزارة أنه باستشارة النيابة العامة، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.