أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتسيير الأعمال

الكويت- أ ش أ:

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، أمرا أميريًا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، والوزراء.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نص الأمر الأميري:

"أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء -بعد الإطلاع على الدستور- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ الأول من ربيع الأول 1438 هجري الموافق 30 نوفمبر سنة 2016 ميلادي بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء -وعلى المرسوم رقم 312 لسنة 2016 بتشكيل الوزارة وتعديلاته- وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي: مادة أولى تقبل استقالة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزراء الجديدة..مادة ثانية يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية".