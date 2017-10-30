حريق في جراج بشارع بورسعيد.. والنيران تلتهم 4 سيارات قديمة

كتب – فتحي سليمان:

اندلع حريق في جراج بشارع بورسعيد بمنطقة غمره في القاهرة، ظهر اليوم الأثنين، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء علاء عبدالظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغاً من شرطة النجدة بنشوب حريق بجراج شارع بورسعيد القريب من وسط القاهرة، فأمر بالدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

والتهمت النيران 4 سيارات قديمة مركونة بالجراج، و6 نخلات.

وأوضح مصدر أمني أن رجال الإطفاء نجحوا في منع خطر امتداد النيران إلى العقارات والوحدات السكنية المجاورة مؤكداً أنه تمت السيطرة على الحريق، دون وقوع أيه إصابات.