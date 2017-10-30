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خبير أرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة

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مصراوي Masrawy

خبير أرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة

02:34 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

خبير أرصاد: انخفاض في درجات الحرارة بدءا من يوم الجمعة

وحيد سعودي خبير الأرصاد

كتبت- مادي غيث:

قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود الفترة المقبلة طقس خريفى معتدل الحرارة، على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار ويميل للبروده ليلًا، وذلك حتى يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل تبدأ درجات الحرارة انخفاضها بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات خلال ساعات النهار، ليستمر الطقس خريفى معتدل، أما أثناء الليل فمن المنتظر حدوث انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة الصغرى، ليصبح الطقس بارد أثناء الليل.

وأضاف سعودي في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن من أهم الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، حدوث شبورة مائية كثيفة، قد تصل أحيانًا لحد الضباب على معظم أنحاء الجمهورية، مع حدوث نشاط محدود للرياح على البحرين المتوسط والأحمر، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة القادم، دون تأثير على حركة الملاحه البحرية، وعمليات الصيد أو الاستمتاع بالشواطىء المطله عليهما.

وأشار سعودي إلى، أن هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفا على كل السواحل الغربية للبلاد "السلوم وسيدى برانى والإسكندرية"، تمتد تريجياً اعتبارًا من مساء يوم الجمعة القادم بكميات قليلة على شمال سيناء وشمال الدلتا، وتبقي محافظات المتبقية بعيده تماما عن فرص سقوط الأمطار، كما أن حركة السفر على الطرق ممكنه تماما، ماعدا فتره ظهور الشبورا فى الصباح الباكر، خاصةً على مدن ومحافظات القناه والوجه البحرى والقاهرة والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

ونصح خبير الأرصاد المواطنين، بتجنب القيادة أثناء ظهور الشبوره المائية على الطرق، وارتداء الملابس الثقيلة ليلًا، اعتبارا من مساء يوم الخميس القادم.​

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