الصحة توجه بتفعيل "بصمة الوجه" في مستشفيات الدقهلية.. وارتباك في الأيام الأولى للتشغيل

كتب - أحمد جمعة:

شهدت المستشفيات الحكومية بمحافظة الدقهلية، حالة من الارتباك خلال اليومين الماضيين، مع بدء تفعيل تركيب "بصمة الوجه" للعاملين بالمستشفيات من أطباء وفنيين وموظفين، منذ بداية الأسبوع الجاري.

وقالت مصادر بوزارة الصحة، لمصراوي، إنه تم إعطاء توجيهات للمديريات بتركيب بصمات لتسجيل حضور الموظفين، وتخييرهم بين نظامين "بصمة الوجه وبصمة اليد"، وتركيبها في المستشفيات العامة والمركزية بدلًا من تسجيل الحضور الورقي، منعًا للتلاعب في مواعيد الحضور والانصراف.

وشهدت بعض مستشفيات محافظة الدقهلية، ازدحامًا من العاملين في الأيام الأولى لتشغيل البصمة بالنظام الجديد.

وقال الدكتور ياسر شعيب، مدير مستشفى السنبلاوين العام، إنه تم بدء العمل ببصمة الوجه يوم السبت الماضي، بعد ورود تعليمات من وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي بذلك.

وأضاف شعيب في تصريحات لمصراوي: "أن هناك تعاقدًا مع جهاز الخدمة المدنية للقوات المسلحة لتوريد أجهزة البصمة، والتي تم توريدها خلال الشهر الجاري، وبدأنا بالفعل التشغيل والعمل ببصمة الوجه، والزحام الذي شهدته الأيام الماضية لأن الموضوع جديد على العاملين، وهياخد شوية وقت علشان يتعودوا عليها".

وعلّق الدكتور هاني مهنى، عضو مجلس نقابة الأطباء، على تركيب "بصمة الوجه"، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلًا: "نبارك لمديرية الصحة بالدقهلية بمناسبة تطبيق نظام بصمة الوجه في بعض المستشفيات، بس هل تم حل كل مشاكل الصحة ونقص المستلزمات وعجز التخصصات النادرة وسوء التوزيع وانتظم الأطباء في الحضور؟".​