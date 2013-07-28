قائد الجيش الثالث الميداني: قناة السويس في أمان كامل

كتب : أ ش أ منذ 6 دقائق

قال اللواء أسامة عسكر، قائد الجيش الثالث الميداني، اليوم، "إننا نؤكد للجميع سواء في الداخل أو الخارج أن قناة السويس في أمان كامل".

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء أسامة عسكر، اليوم، وقيادات الفرق العسكرية بالجيش الثالث في السويس، ضباط وجنود الجيش الثالث الميداني المكلفين بتأمين المجري الملاحي لقناة السويس، الإفطار اليوم.

وتفقد قائد الجيش الثالث الميداني قبل الإفطار قوات الجيش الثالث الميداني داخل محافظة السويس، كما تفقد القوات المكلفة بتأمين المدخل الجنوبي للمجري الملاحي لقناة السويس.

وقال اللواء أسامة عسكر "إننا نتوجه جميعا بالتحية لجنودنا الأبطال الذين يقومون بتأمين المجرى الملاحي للقناة والمنشآت في محافظة السويس".