"الصحة" تطالب بضبط صنفين لعلاج مرضى الكبد.. تعرف عليهما

كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة من تداول أصناف مغشوشة بالأسواق لعقار"بلافكس" المُذيب للجلطات والأزمات القلبية، والألبومين المستخدم لعلاج مرضى الكبد.

وأصدرت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، توجيهًا للمديريات الصحية بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من هذه المستحضرات بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية، حيث أن هذه العبوات مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد بتسجيلها بوزارة الصحة.

وقالت الإدارة في منشور حمل رقم 81 لسنة 2017، إنه في حال ضبط أي أدوية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد تسجيلها مثل (رقم التسجيل بوزارة الصحة - جهة الاستيراد - السعر الجبري) تعتبر غير مسجلة ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأها مع اعتبار الموضوع "هام وعاجل جدًا".

وطالبت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، بشراء "الألبومين" من فروع الشركة المصرية للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" للتأكد من سلامتها، موضحة أن الدواء متوفر ولا يوجد به نقص حاليا.

وشددت رئيس إدارة الصيدلة في تصريحات لمصراوي، على أن الإدارة تراقب تجارة الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم ضبط أدوية مغشوشة ومهربة من وزارة الصحة لبيعها بالسوق السوداء.​