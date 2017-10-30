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محمد الخشت: الإعلامي يمكن أن يغير المجتمع من حالة لحالة

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محمد الخشت: الإعلامي يمكن أن يغير المجتمع من حالة لحالة محمد الخشت: الإعلامي يمكن أن يغير المجتمع من حالة لحالة

التحرير

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قال محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن عصر التخصص الدقيق انتهى بدخول الجامعة إلى مستوى الجيل الثالث، موضحا أن تحتاج رواد أعمال.

ووجه الخشت، حديثه للإعلاميين، خلال فعاليات الملتقى العربي للتدريب الإعلامي، الذي نقلته فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين: "يجب أن يكون لديكم القدرة على عمل مشروع إعلامي بنفسكم، وعدم انتظار التوظيف من الدولة ثم يتجه للقنوات الخاصة، في ناس بتعمل مشروع بنفسها وبعد كده القنوات بتخطفه وتطلبه بالاسم".

وتابع: "هذه الفكرة مشابهة لمشروع التخرج، لكن بشكل أكبر يخرج للمجتمع ولا يقدم للكلية"، مشيرا إلى أن الإعلامي عليه دراسة التخصصات البينية مثل علم الاجتماع والفلسفة وقواعد التفكير العلمي في الطب.

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واستكمل: "الإعلامي أحد صانعي الرأي في هذا العصر، ويمكن أن يغير المجتمع من حالة لحالة، فهو قائد رأي فبعض القنوات الإعلامية استطاعت أن تغير من واقع شعوب، وبعضها أيضًا يفتت دولة أو يبني".

 

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التحرير

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