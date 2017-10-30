افتتاح كنيسة تابعة للطائفة الإنجلية بالمنيا بعد إغلاق دام 22 عامًا

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افتتحت الطائفة الإنجيلية في محافظة المنيا، الكنيسة الخمسينية، والتي كانت مُغلقة منذ عام 1995 وتم تقنين أوضاعها، حيث حضر الافتتاح القس عاطف فؤاد رئيس المجمع نيابة عن الدكتور القس أندريه زكي، والقس إبراهيم حنا نائب رئيس المجمع، والقس ميلاد يوسف سكرتير المجمع، وأعضاء اللجنة التنفيذية بالمجمع وبمشاركة عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية،

كما شارك أيضًا الشيخ محمود جمعة أمين بيت العائلة والأب بولس نصيف من قيادات بيت العائلة والقس خليل إبراهيم نائب رئيس مجمع النعمة، ولفيف من الشخصيات العامة والقساوسة وحشد من شعب الكنيسة.

القس بولس موسي صليب الراعي المساعد بالكنيسة قال: إنه "تم إدراج الكنيسة التي تتبع المجمع الخمسيني بمصر، وتتبع الطائفة الإنجيلية ومساحتها 144 متر بمدينة المنيا، وكانت تقدم أنشطة مختلفة قبل غلقها"، مؤكدًا أن رؤية إدارة الكنيسة بعودة نشاطها بعد ما تم تقنين أوضاعها وصدر قرار بترخيصها لتقديم خدمات مجانية للمسنين وكبار السن والأرمل من كبار السن، كما سيتم إنشاء مستشفى لخدمة المرضى وحضانة للأطفال بأجر رمزي.

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وأوضح القس عاطف فؤاد رئيس المجمع السندس - (مجمع الكنائس الإنجيلية)، أن الكنيسة كانت مُغلقة منذ 22 عامًا تقريبًا، وتم تقنين أوضاعها، مُقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مجهوداته المضنية في محاربة الإرهاب، ومواجهة الفكر المتطرف، وإحلال عملية السلام بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الكنيسة ترفع صلاة مستمرة له وللقيادات من أجل حفظ مصر وشعبها وأهلها الطييبن من أهل الشر، وأن يحافظ على قياداتها وجيشها وشرطتها والنهوض بمصر وأقتصادها ونتمنى له النجاح في كل خطوة يخطوها.

كما قدَم "القس" الشكر للمحافظ والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية على تواجدهم وأنهاء إجراءات الترخيص ومشاركتهم في افتتاح الكنيسة، مُثمنًا دور القيادات والمسئولين بالحكومة، قائلًا: "نحن نحب بلدنا وقياداتنا ونصلي أن يعطي الرب أيام هادئة ومطمئنة".