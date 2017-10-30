مصادر تكشف لـ«التحرير» كواليس التحضيرات الأخيرة لمنتدى شباب العالم

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كشفت مصادر مطلعة لـ"التحرير" عن كواليس التحضيرات واللمسات الأخيرة التى تقوم بها الدولة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية، لمنتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 4 حتى 10 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى ينطلق تحت شعار "أبدع انطلق".



وقالت المصادر -التى طلبت عدم الإفصاح عن اسمها- إن نحو 100 شاب وفتاة من محافظات وتيارات سياسية مختلفة، سافروا إلى مدينة "سوتشي" الروسية خلال الأيام القليلة الماضية، برفقة مسئولين من وزارة الشباب والرياضة، من بينهم الدكتور يوسف الورداني معاون وزير الشباب والرياضة ومحمد الشاذلي مدير مكتب الوزير وعدد آخر من المسئولين، للترويج لمنتدى شباب العالم أثناء انعقاد المهرجان العالمي التاسع عشر للشباب والطلبة، والتقى الوفد على هامش المهرجان وفد الشباب والرياضة فى إثيوبيا، ووزير الشباب والرياضة الإثيوبى، وأكد تطوير العلاقات مع مصر فيما يتعلق بمجال الشباب، وتم عقد لقاء مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة، وطرح صورة مصر فى القضايا الدولية.

وأكدت المصادر لـ"التحرير"، أن مؤسسة الرئاسة تشرف على كل التفاصيل الخاصة بالمنتدى بدءًا من الوفود الشبابية المشاركة وصولا إلى مستوى التنظيم ومحاور النقاش، منوهة بأن بعض الوزارات تم تخصيص أدوار محددة لها، كل فى نطاق تخصصه من أجل الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالمنتدى، كما أجرى عدد من المسئولين بعدد من الوزارات المختلفة اتصالات بشخصيات عديدة من مختلف دول العالم من أجل دعوتها للمشاركة فى المنتدى.

وتابعت المصادر بأن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عقد لقاءات مكثفة مع عدد من الجهات المعنية بالتنظيم خلال الأيام الماضية، للوقوف على اللمسات النهائية للتحضير، كما أعطى توجيهاته بضرورة التركيز على عدم حدوث أخطاء ومتابعة الموقف لحظة بلحظة حتى يوم انعقاد المنتدى ونهايته.

وأشارت المصادر إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على المركز الصحفي العالمي الخاص بالمنتدى، والذي يستوعب عددا كبيرا من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية، وهو مجهز بأحدث أدوات الاتصال من هواتف وإنترنت وشاشات كمبيوتر وشاشات عرض متعددة لما يجرى من مناقشات بالجلسات وورش العمل، وكذلك يجرى الإعداد لتشغيل مركز ضخم للترجمة يقوم بالترجمة الفورية بست لغات عالمية، منوهة بأن الهدف من المنتدى هو إعادة مصر إلى الأجندة الدولية في مجال الشباب، وتفعيل مبادرة الأمل والعمل التي أعلن عنها الرئيس السيسي، ووجود مصر بقوة في جميع المحافل الدولية.

وعن محاور اللقاء التى سيتضمنها منتدى شباب العالم، تقول المصادر إن هناك مجموعة متنوعة من المحاور التي تناقش قضايا وموضوعات تهم مختلف الفئات الشبابية حول العالم، والتي من خلال جلساتها سيعبر شباب العالم عن رؤيتهم ويطرحون أفكارهم ويتبادلون تجاربهم، وسيكون هناك أكثر من محور للمنتدى، من بينهم المحور الخاص بالقضايا الشبابية العالمية ودور الشباب فى مكافحة التطرف والإرهاب ومواجهة الهجرة غير المنتظمة ودور الشباب فى تحقيق الأمن والسلام على المستوى العالمي، وسيتم التطرق أيضا إلى مناقشة دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال، بينما سيناقش محور آخر كيفية صنع قيادات في صناعة التكنولوجيا وإدارة الأعمال.

وقالت المصادر لـ"التحرير"، إن قضايا مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ووسائل التواصل الاجتماعي، سيكون هناك تركيز كبير عليها خلال المؤتمر، وسيكون هناك تفاعل بين الشباب وصناع القرار من أجل خلق حوار جاد وحقيقي حول تلك القضايا وكل ما يتعلق بها، منوهة بأن هناك تركيزا على ضرورة الخروج بتوصيات محددة عن رؤى وطموحات الشباب فى العالم بأكمله وليس على المستوى المحلي فقط.

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وسيحضر المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات كضيوف شرف ومتحدثين رئيسيين فى بعض الجلسات، وسيرافق كل منهم وفود شبابية رشحتها منظمات واتحادات الشباب، مشيرة إلى أن إدارة المنتدى حرصت على تحقيق التوازن الجغرافى وكذلك التكافؤ بين الشخصيات العامة والقيادات الشابة فى كل جلسة، فضلا عن مراعاة التمثيل المتكافئ بين الجنسين فى مختلف الجلسات.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 3 آلاف شاب يحملون جنسيات أكثر من 100 دولة سيشاركون في فعاليات 45 جلسة وورشة عمل، لافتة إلى أن هذا المنتدى يختلف عن جميع المنتديات التي تنظمها دول العالم، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيتم تنظيمه بـ6 لغات عالمية من أجل إتاحة مزيد من التواصل بين الشباب، مؤكدة أن المنتدى سيشهد نقاشا تفاعليا بين قيادات سياسية واقتصادية وثقافية وشخصيات عامة من ناحية، وكوادر شبابية واعدة فى مجالات العمل العام وريادة الأعمال والأدب والفنون والرياضة من ناحية أخرى.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يشهد منتدى الشباب حضورًا مكثفًا من منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مشاركة عدد كبير من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكيد على أن الدولة لديها القدرة على تنفيذ مؤتمر شباب عالمي يضاهي أكبر المنتديات في العالم.

وكانت إدارة المنتدى قد بدأت حملة تسويقية وترويجية موسعة لمنتدى شباب العالم داخل وخارج مصر، للتعريف بمنتدى شباب العالم، ودعوة جميع الشباب للتسجيل لحضور المنتدى، وضمت الحملة إنتاج أفلام دعائية متنوعة ضمت نماذج شبابية من مختلف دول العالم، ومنهم الشاب المصري ياسين الزغبي وأفلام قصيرة تعريفية بالمنتدى والجلسات بالإضافة إلى أفلام تناقش قضايا عالمية وتبرز شخصيات عالمية لها إسهامات في تاريخ البشرية، كما شارك عدد كبير من شباب العالم في حملة تسويقية وترويجية موسعة لمنتدى شباب العالم خارج مصر للتعريف بمنتدى شباب العالم والدعوة للتحدث في المنتدى من خلال رفع شعار المنتدى والهاشتاج الرسمي «نحتاج للتحدث».

الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من الوفود الشبابية المشاركة في شرم الشيخ بمنتدى شباب العالم، بدأوا صباح اليوم الإثنين، التوافد من أجل المشاركة فى المنتدى.