الطرق الكاملة لحصول «المطلقات» على النفقة الشهرية من خلال الموبايل

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أمس أعلنت وزارتا الاتصالات والتضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون بين كل من بنك ناصر الاجتماعي وشركات المحمول الأربع "أورنج، فودافون، اتصالات، We" وذلك بهدف تقديم خدمة تحويل نفقة السيدات المطلقات شهريًا عبر المحمول بدلاً من اللجوء إلى فروع بنك ناصر، التي يبلغ عددها 43 فرعا تقدم خدمة صرف المستحقات على مستوى الجمهورية.

وتستهدف الخدمة تحويل النفقة للسيدات على خطوط المحمول شهريا، لتتمكن السيدات من صرفها من أقرب فرع شركة محمول، وذلك من خلال محفظة يتم إنشاؤها على الهاتف المحمول الخاص بكل سيدة، ويمكنها من خلال المحفظة استقبال الأموال أو تحويل أموال أو شحن رصيد.

وأكدت وزيرة التضامن في هذا السياق أن الخدمة تأتي تسهيلاً على السيدات وتخفيف الوقت والنفقات عليهن، حيث كانت السيدات سابقاً ينفقن قرابة 50 جنيها شهريًا في المواصلات وينتظرن في طوابير طويلة، حتى تتسلم نفقة 500 جنيه، أما الآن فسيمكنها صرف النفقة بدون تكاليف أو انتظار في طوابير.

وحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن مصر بها 4 ملايين سيدة مطلقة، وأوضحت وزيرة التضامن أن مستحقات النفقة من هذه الخدمة يبلغ عددهن ما يقرب من 279 ألف مستحقة للصرف سيتم الصرف لهن من خلال أقرب موزع أو فرع له لشركات المحمول، مشيرة إلى أنه تم صرف 43 مليون جنيه للسيدات المستحقات خلال الشهر الماضي.

فودافون

أوضحت شركة فودافون أنها خلال خدمة "فودافون كاش" سيمكن للمطلقات مستحقات النفقة الحصول عليها شهريا من خلال الموبايل عبر 1200 منفذ منتشرة في كل أنحاء الجمهورية، موضحة أنه يمكن للمطلقات التعامل من خلال محفظة "كاش" إيداع الأموال أو سحبها، في أي وقت حتى في الإجازات والعطلات الأسبوعية.

وتبدأ فودافون مصر في تنفيذ هذه الحملة في الأول من شهر نوفمبر المقبل، حيث يتم تقديم التسهيلات الخدمية وإتاحة النفقات الشهرية من خلال "فودافون كاش" التي تستهدف 20,000 من مشتركي صناديق المعاشات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي: "صندوق الأسرة" و"صندوق التكافل والكرامة" و"صندوق المعاشات" في المرحلة الأولى منها، حتى يتم توصيل الخدمية لنحو 150,000 من المستفيدين من المعاشات في المرحلة الثانية، ليصل عدد المستفيدين من الخدمة بفضل الشراكة إلى مليون عميل الذين يتعاملون مع بنك ناصر للحصول على هذه النفقات.

وأشارت فودافون إلى أن أول 3 أشهر من تقديم الخدمة ستكون تجريبية وبشكل مجاني للمستحقات للنفقة، وذلك حتى يتم تحقيق التوسع والانتشار بين شرائح مستهدفة أكبر للعملاء، على أن يتم إضافة نسبة رمزية على السحب تبلغ 1% فقط، وهي نسبة بسيطة ستوفر الكثير من الجهد والوقت على السيدات بدلًا من الحصول على هذه المستحقات بالطرق التقليدية.

اتصالات

أكدت الشركة أن الخدمة الجديدة التي تقدمها ستكون عبارة عن محفظة "كاش" الذكية، التي يتم تفعيلها للسيدات المستحقات للنفقات الشهرية، وذلك من خلال أقرب فرع لشركة اتصالات لمنزلها، وهي عبارة عن محفظة افتراضية على الهاتف المحمول يتم من خلالها استقبال النفقة شهرياً بدلاً من الذهاب إلى البنك، بعد ذلك يمكن للسيدات صرف الأموال مباشرة من فروع اتصالات، وذلك دون الحاجة لفتح حساب بنكي.

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ستقوم اتصالات بتسليم المبالغ المستحقة للسيدات المستحقات للنفقة بعد وصولها إلى حسابها على المحفظة مباشرة، كما يمكن للسيدة صرف أموالها طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، على أن تكون الخدمة مجانية في أول مرحلة، وأنه في حين بدء تحصيل رسوم الخدمة فإنها لن تتجاوز قيمتها 5 جنيهات.

أكدت "اتصالات" أنها ستبدأ حملة لتوعية السيدات المستحقات للنفقات داخل فروع بنك ناصر بالمحافظات، وأن السيدات يمكنهن الاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها محفظة "اتصالات كاش"، حيث تمنحهن إمكانية شحن الرصيد لأي رقم اتصالات، كما يمكن لصاحبة المحفظة إيداع أموال فيها وتحويل أموال من خلالها طوال أيام الأسبوع كبديل عن المعاملات البنكية التي تستهلك وقتا طويلا.



أورنج

أورنج ستقدم خدمة صرف النفقات للمطلقات من خلال خدمة "أورنج موني" Orange Money الخاصة بتحويل الأموال من خلال التليفون المحمول، حيث يمكن استقبال المستحقات شهريا على الهاتف المحمول بجميع أنواعه من أي فرع من فروع أورنج المنتشرة على مستوى الجمهورية، وستكون الخدمة مجانية دون أي رسوم.

وأكدت الشركة أن المشروع يستهدف في نسخته الأولى توصيل النفقة الشهرية لأكثر من 100 ألف سيدة شهريًا، بداية من الشهر المقبل، وذلك من خلال شبكة توزيع تحتوي على أكثر من 40 ألف منفذ معتمد لأورنج في أنحاء الجمهورية المختلفة، ومن المقرر أن يشمل المشروع لاحقا مشتركي صندوق الأسرة وتكافل وكرامة وصناديق المعاشات والتأمينات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.



WE

على الرغم من أن الشركة المصرية للاتصالات والمالكة للشركة الرابعة للمحمول WE وقعت أمس بروتوكول تعاون مع بنك ناصر لتقديم الخدمة، فإن الشركة باعتبارها حديثة في سوق المحمول لم تحصل حتى اليوم على ترخيص بتقديم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، وهو الترخيص الذي يصدر من قبل البنك المركزي المصري، ويبدو أن توقيع الشركة على البروتوكول يأتي في إطار استعداد الشركة لتقديم الخدمة لاحقا وحصولها على الترخيص.

وأكد المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أن خدمة صرف النفقة من فروع شركات المحمول تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمى، مؤكدا أن صرف النفقة للمستحقين من خلال شركات المحمول يعد أول توقيع رسمى لخدمات التحويل عن طريق المحمول، خاصة أن قيمة النفقة للمطلقات أو المستحقيات قد لا تتجاوز 500 جنيه، ومع ذلك تضطر المستحقة لاستقلال المواصلات للحصول على النفقة وأن خدمة المحمول ستسهم بشكل كبير فى حصولهن على مستحقاتهن بسهولة.

وانخفض معدل الطلاق إلى 2.1 في الألف عام 2016 مقابل 2.2 في الألف عام 2015، بينما يبلغ معدل الطلاق في الحضر 2,7 في الألف مقابل 1,7 في الألف بالريف، وبلغ أعلى معدل للطلاق في محافظة القاهرة بواقع 3.9 في الألف، بينما بلغ أقل معدل طلاق 0.9 في الألف بمحافظة أسيوط، وسجلت أحكام الطلاق النهائية خلال عام 2016 6305 أحكام، مقابل 6125 حكما عام 2015 بزيادة 2.9٪.