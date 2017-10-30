إصابة ضابط ومجند في انقلاب سيارة شرطة بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أصيب ضابط شرطة، ومجند بمعسكر قوات الأمن بطلخا في الدقهلية، اليوم الاثنين، إثر انقلاب سيارة شرطة، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق بشارع الجيش بمدينة المنصورة.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة شرطة بشارع الجيش بالمنصورة بالقرب من منطقة فحص السيارات.

انتقل ضباط مباحث قسم ثان المنصورة وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ وتبين أن السيارة فضي اللون تحمل رقم 2739 /13 ب شرطة، يقودها مجند بقوات الأمن وبرفقتة الرائد "محمد. ي"، رئيس مباحث قوات الأمن وتبين أن المجند فوجىء بشخص يظهر أمامه وحاول تفاديه، إلا أن عجلة القيادة اختلت منه فانقلبت داخل الحديقة المجاورة للطريق، ما أدى إلى إصابتهم بكدمات.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.