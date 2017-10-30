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القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية بالقليوبية

02:05 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الكابلات الكهربائية بالقليوبية

ارشيفيه

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، غموض تكرار وقائع سرقة الكابلات الكهربائية، وانقطاع التيار الكهربائي، بمناطق شبين القناطر، وطوخ، حيث تبين أن وراء الحوادث عصابة مكونة من 4 أفراد تقوم بسرقة الكابلات الكهربائية، تم ضبط زعيمها، وبحيازته 4 أطنان كابلات، وجاري ملاحقة باقي أفراد العصابة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بأنه حال مرور الرائد محمد عبدالله السايح، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، والنقيب أيمن سليمان معاون المباحث، تمكنوا من ضبط "حمدان. ط. ح"، سائق، حال استقلاله السيارة رقم "ق ط ب 2635"، وتبين أنها محملة بكمية من الكابلات الكهربائية تزن حوالي 4 أطنان، وتم التحفظ عليها، وبمناقشة المتهم المضبوط أمام اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي والعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، اعترف بالاشتراك مع "حسن. ر" وشقيقيه تامر وأحمد، في تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقات الكابلات الكهربائية من خطوط الكهرباء بالطرق الرئيسية والفرعية بأسلوب القطع والسحب، وأقر بقيامهم بسرقة تلك الكابلات من خط كهرباء تحت الإنشاء بطريق كفر الدير مركز طوخ.

وأضاف باشتراكه والمتهمين الهاربين في سرقة كابل كهرباء بطول حوالي 100 متر من طريق مصرف "عرب الحصوة – شبين"، والمحرر بشأنها المحضر رقم 43237 لسنة 2017، جنح مركز طوخ عن بلاغ المدعو "محمد عبدالله محمود صقر" 36 عامًا، فني في إدارة كهرباء طوخ ومقيم المريج، دائرة مركز شبين القناطر، وباستهداف المتهمين شركائه، تبين هروبهم تحرر عن ذلك المحضر رقم 28587 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2017.

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مصراوي Masrawy

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