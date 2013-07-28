"الحرية والعدالة" بالفيوم: ارتفاع عدد ضحايا مؤيدى الرئيس المصري السابق بالمحافظة إلى 7

كتب : ميشيل عبدالله منذ 2 دقيقة

أعلنت اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة بمحافظة الفيوم، عن أن عدد ضحايا محافظة الفيوم فيما أسمته بمجزرة " رابعة العدوية "، قد ارتفع إلى 7، بعد أن توفى شخصين آخرين كانا ضمن المصابين فجر اليوم، لإصابتهما بأعيرة نارية في الرأس.

وأشارت اللجنة إلى أن الشخصين هما محمد رجب مرسي، 34عاماً، من قرية النصارية بمركز إبشواي محمد السيد أحمد البدوي، 42 عاماً، من قرية منية الحيط بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

من الجدير بالذكر، أن محافظة الفيوم فقدت فى اشتباكات الإخوان مع الشرطة فى "رابعة العدوية" فجر أمس، السبت، نحو 5 أشخاص توفوا متأثرين بجروحهم، فضلا عن المصابين.