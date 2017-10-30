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بالصور.. إحياء الذكرى الثانية لسقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحياء الذكرى الثانية لسقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ

02:04 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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جنوب سيناء - داليا منير:

نظمت محافظة جنوب سيناء بالاشتراك مع السفارة الروسية وجمعية الصداقة المصرية الروسية، صلاة القداس على أرواح ضحايا الطائرة الروسية، بكنيسة السمائيين في شرم الشيخ، ﻹحياء الذكرى الثانية للطائرة المنكوبة والتي سقطت بسيناء في أكتوبر 2015.

حضر القداس ذوي الضحايا الذين قدموا خصيصا من والجالية الروسية المقيمة بشرم الشيخ، وترأس القداس اﻷنبا أبوللو أسقف كتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.

شارك في القداس اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والقنصل العام لروسيا الاتحادية "وسوب أبر كروف" والقيادات اﻷمنية والتنفيذية بالمحافظة، واللواء محمد الجافي نائب رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وأعضاء جمعية الصداقه المصرية الروسية بشرم الشيخ.

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