مسؤولة بالحكومة الليبية المؤقتة تعلن بدء التحقيق في جريمة "الأبيار"

بنغازي- (د ب أ):

صرحت سحر بانون وكيل وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، بشرق ليبيا، بأن النيابة العامة بدأت التحقيقات بالتعاون مع الشرطة العسكرية لمعرفة ملابسات حادثة العثور على 36 جثة في منطقة الأبيار شرق بنغازي.

وشددت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على أن الجاني "سيخضع للمحاكمة أيا كان منصبه أو رتبته".

وأشارت إلى أنه تم التعرف حتى الآن على 22 جثة، وتبين أنها لأشخاص ليبيين معظمهم من بنغازي، وأن جميع الـ 36 جثة تعود لمخطوفين من المدينة، وعُثر عليهم مقتولين بطلقات في الرأس ومقيدي الأيدي وعليهم آثار تعذيب.

واستنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأشد العبارات، الجريمة التي وصفتها بـ"البشعة"، ودعت إلى إجراء تحقيق فوري لجلب الجناة للعدالة.

وأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومقرها طرابلس، حدوث ما وصفتها بـ"الجريمة البشعة والعمل المروع"، وقال إن "هذا العمل يتناقض مع ما يتطلع له الشعب الليبي من بناء الدولة المدنية الديمقراطية التي تحافظ على حقوق الإنسان، وتجرّم القتل خارج نطاق القانون".

وأعلن المدعي العام العسكري في شرق ليبيا، والغرفة المشتركة بنغازي ومكتب النائب العام، عن بدء التحقيق في هذه الجريمة، بعد مطالبة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش والمعين من قبل مجلس النواب، بضرورة كشف ملابساتها ومعرفة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.