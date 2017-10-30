هجومه على «أحمد الفيشاوي» ورده على منتقديه.. 6 تصريحات لأشرف عبد الباقي

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ابتكر حالة خاصة على المسرح، بعد تقديمه "تياترو مصر" و"مسرح مصر"، ولقى نجاحا واسعا في الشارع المصري، ما حفز الفرقة على عرض أكثر من موسم، وكشف عبد الباقي العديد من تفاصيل حياته الشخصية والفنية من خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الأحد على قناة "دريم"..

1- لا أغضب من النقد

أكد الفنان أشرف عبد الباقي أنه لا يغضب من النقد، قائلًا: "باحب النقد، بس لو من الناس اللي بتفهم، يعني من 30 سنة استفدت جدا من كلام النقاد"، وأضاف: "باحب أشوف كلام النقاد الدارسين لهذه المهنة، لأنهم بيخلوني أشوف الفيلم أو العمل بوجهة نظرهم، بالتالي بافصص الفيلم وأعرف تفاصيل أكتر".

2- ثورات الربيع العربي

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إنه لم يطلق أي تصريحات ناقدة لثورات الربيع العربي، موضحًا: "من 25 يناير لحد دلوقتي ماقولتش أي تصريح، أنا ماقدرش أقيم حاجة مش لامسها، أنا أتكلم عن اللي حصل في مصر، لكن سوريا والعراق ماقدرش أتكلم لأني مش فاهم أوي، يا رب ولادنا يبقوا فاهمين أكتر مننا".

3- ازدراء الأديان

علق الفنان أشرف عبد الباقي، على ما تداوله البعض باتهامه بازدراء الأديان بسبب مقولة "اقتلوا محمدا" في إحدى المسرحيات، قائلًا: "إحنا مفروض مثلنا دور أننا كفار، فطالعين نقول فلنقتل محمد، والكلام ده كان من 2013، الناس فاضية وماورهاش حاجة، فبتحاول تلاقي أي حاجة تتكلم فيها وخلاص"، وتابع: "البعد عن مناقشة هذه الموضوعات والرد عليها بيقلل حجمها، لكن لو اتكلمنا وعلقنا بنديها حجم كبير وأهمية".

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4- جلال الشرقاوي

رد عبد الباقي على النقد الذي وجهه عدد من الفنانين لمسرح مصر، ومنهم الفنان جلال الشرقاوي، حيث أكد الفنان احترامه وجهات نظر الجميع، وقال: "الشرقاوي له باع طويل في المسرح، وهو أستاذ بالمعهد"، مشيرا إلى مسرحية بعنوان "بشويش" أخرجها جلال الشرقاوي عام 1992 تقريبا، ومثل بها مع كثير من الارتجال، موضحا أن ما يقدمه في "مسرح مصر" يختلف عما قدمه مع الشرقاوي، أو مع غيره، فالفكرة كانت تجميع مناطق الارتجال المضحك في المسرحيات، التي لا يتجاوز زمنها في العادة ساعة واحدة، وعمل مسرحية مدتها ساعة تعتمد بالكامل على الارتجال، وهي الفكرة التي لم تقابل استيعابا في البداية.

5- رسالته لأحمد الفيشاوي

استنكر عبد الباقي نقد الفنان أحمد الفيشاوي "مسرح مصر"، قائلًا: "هو عمل مسرح قبل كده إمتى؟، ده كان بييجي مع والده يتفرج علينا واحنا بنمثل ونرتجل"، وتابع: "إحنا بنعتمد على الارتجال في أغلب المسرحيات، عمرنا مابنمشي تبع النص اللي مكتوب في أي عمل مسرحي".

6- محمد صبحي

رد الفنان أشرف عبد الباقي على نقد الفنان محمد صبحي ووصفه "مسرح مصر" بـ"السهرة التليفزيونية"، قائلًا: "إحنا بنمثل على مسرح وبنقف على مسرح يبقى إزاي ماسمهاش مسرحية، أنا باحب الفنان صبحي جدا، وطول عمري بتفرج على أعماله وأتعلم منه".