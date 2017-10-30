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«فولفو» تتحدى «تسلا» بسيارتها الكهربائية «بولستار 1»

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«فولفو» تتحدى «تسلا» بسيارتها الكهربائية «بولستار 1» «فولفو» تتحدى «تسلا» بسيارتها الكهربائية «بولستار 1»

التحرير

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تعكف شركة "فولفو" السويدية، على وضع اللمسات الأخيرة قبل طرح سيارتها الجديدة كليًا "بولستار"، والتي من المتوقع أن تغزو الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

وحسب موقع "ويلز"، فإن السيارة الجديدة والتي تحمل اسم "بولستار 1" ستكون منافسة لشركة "تسلا" وموديلاتها الكهربائية العملاقة في الأسواق العالمية، خاصة وأنها تتمتع بالعديد من الإمكانيات التقنية والرياضية الواضحة.

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وتواجه شركة "تسلا" منافسة كبيرة من موديلات كهربائية عديدة في الأسواق العالمية، حيث تولي شركات كبرى أهمية كبيرة للطراز الرياضي الكهربائي في موديلاتها بالأسواق.

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