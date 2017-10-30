منها أفيو وهامر.. أسوأ 10 سيارات ظهرت منذ عام 2000

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تصدر العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات العشرات من الإصدارات بشكل سنوي، لتنافس من خلالها في الأسواق العالمية بشكل رئيسي، إلا أن ذلك لا يعني قدرتها على تحقيق نجاحات في العديد من الأسواق العالمية، أو حتى بشكل عام، وفي هذا السياق يستعرض موقع "تشيت شيت" مجموعة من أسوأ السيارات التي ظهرت منذ بداية الألفية..

جاجوار X-Type

ظهرت في عام 2001، وتم إلغاء إنتاجها في 2009، وذلك بعد أن فشلت في تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى العديد من الإصدارات الأخرى لشركة جاجوار في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي قد أدى إلى تراجع فكرة تطويرها بشكل رئيسي.

شيفروليه أفيو

وصف التقرير السيارة السيدان المدمجة "أفيو" بأنها واحدة من أسوأ السيارات التي أنتجتها صناعة السيارات الكورية بشكل عام، والتي في الغالب لم تعد تظهر في شوارع الولايات المتحدة، كما أن ظهورها النادر يمكن أن يُعرف الجماهير بمدى التطور الذي حققته صناعة السيارات في كوريا الجنوبية على مدار السنوات الـ15 الأخيرة.

جيب كومباس

لم تلق نجاحًا كبيرًا على الرغم من تمتعها بإمكانات ضخمة على المستوى الفني، إلا أن ذلك لم يؤهلها لتفادي بعض المشكلات الخاصة بالتصميم الداخلي، وهو الأمر الذي لم يساعد بشكل واضح في انتشارها بشكل كبير، إلا أن البعض يرجح كفتها كواحدة من أفضل السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV".

كرايسلر سبرينج

تعد واحدة من السيارات التي لم تقدم جديدا على مستوى الصناعة العملاقة، فعلى مستوى المحرك والتصميم الداخلي، كانت السيارة تعاني العديد من نقاط الضعف بشكل واضح.

ليكزس HS 250h

بسبب سعرها استطاعت العديد من الإصدارات أن تعلوها في النجاح الجماهيري، حيث تمكن موديل آخر للشركة اليابنية وهو "CT 200h" من الاستفادة من الشريحة الجماهيرية التي كانت تفضل الهجين، خاصة أنها أقل سعرًا بمقدار 8 آلاف دولار.

شاهد أيضا

شيفروليه HHR

لم تمكث في الأسواق لأكثر من 6 سنوات، حيث أصدرت في 2005 وتم إيقاف إنتاجها في 2011، وحققت معدلات قياسية في مرات الاستدعاء لإصلاح عيوب الصناعة، حيث تم استدعاء موديلات السيارة ما يزيد على 6 ملايين مرة، وهو رقم كلف الشركة الأمريكية مبالغ طائلة في عملية الإصلاح.

هامر H2

كان ينظر إليها في الماضي على أنها واحدة من السيارات الكبيرة التي تتلاءم مع احتياجات واستخدامات الجيوش، وعلى الرغم من شهرتها الواسعة فإن الموديلات التي تلتها كانت الأفضل بشكل واضح.

سمارت فورتو

لم تنجح شركة سمارت في الوصول إلى صيغة فنية وشكلية جيدة للوصول إلى تسويق السيارات صغيرة الحجم، كما تم اختيارها واحدة من أسوأ السيارات على مستوى الشكل في عدد من المحافل.

فورد إكسيورشن

لم تنجح كواحدة من السيارات الرياضية متعددة الأغراض، خاصة أن طولها كان يتجاوز 19 قدما، وهو الأمر الذي جعلها لا تتمتع بقدرات تسويقية واضحة على المستوى العالمي، وهو ما ظهر من خلال اختفائها بشكل كامل في الأسواق.

بونتياك أزتك

واحدة من السيارات التي ظهرت بقوة في بداية الأمر، إلا أنها سرعان ما اختفت من الأسواق العالمية بشكل واضح، وهو الأمر الذي يمكن أن يرجع إلى عدد من العوامل التسويقية الواضحة.