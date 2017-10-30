"التعليم" توضح حقيقة إجراء امتحانات الثانوية العامة إليكترونيا هذا العام

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن ما يتم تداوله حول نظام الثانوية العامة الجديد المتعلق بإجراء الاختبارات إلكترونيًا، وتسليم كل طالب "تابلت" يؤدي الاختبار من خلاله، مجرد مقترح من ضمن عدة مقترحات لا زالت قيد الدراسة والبحث ولم يتم الاستقرار على أي منها.

وأضاف حجازي – في تصريح لمصراوي – إن امتحانات الثانوية العامة، هذا العام الدراسي 2017/ 2018، ستقوم على "البوكليت"، شأن العام السابق، مع إجراء عدة تعديلات عليه، تتعلق بعدد الأسئلة، وأفكارها، وتوزيع الدرجات، ولكن "البوكليت" مستمر هذا العام، ولن يتم تطبيق امتحانات إلكترونية على الطلاب.

وأشار حجازي إلى أن الوزارة تعكف حاليًا على وضع شكل جديد للثانوية العامة، يبدأ تطبيقه من العام الدراسي المقبل 2018/ 2019 على طلاب الصف الأول الثانوي، ولكن حتى هذه اللحظة لم تستقر الوزارة على الشكل النهائي للنظام الجديد، وفور الانتهاء منه سيتم إعلانه للجميع.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن في تصريحات سابقة له، إن الوزارة مضطرة للاستمرار في منظومة الامتحانات نظرًا لارتفاع الكثافات، على الرغم من اتجاه بعض الدول المتقدمة لإلغاءها تمامًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستمرار في عقد الامتحانات ولكن بطرق مختلفة عما يجري حاليًا.

وأضاف الوزير، أن هناك 3 مسارات تبحثهم الوزارة، أولهم إجراء الامتحانات إلكترونيًا بشكل كامل، حيث يتم امتحان الطالب والتصحيح إلكترونيًا، أو نصف إلكترونيًا، بحيث يجيب الطالب بكراسة إجابة ويتم التصحيح إلكترونيًا، أما المسار الثالث فهو اعتماد التقييم على المشروعات تحكمها لجان تحكيم معتمدة، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة هذه المسارات في ضوء الإمكانات المتاحة لتحديد ما يناسبنا.