المدعي العام الإسباني يتهم حاكم كتالونيا المعزول بالتمرد

مدريد- (د ب أ):

أعلن مكتب المدعي العام الإسباني، توجيه تهم التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال، ضد حاكم كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون وأعضاء من حكومته.