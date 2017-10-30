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المدعي العام الإسباني يتهم حاكم كتالونيا المعزول بالتمرد

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مصراوي Masrawy

المدعي العام الإسباني يتهم حاكم كتالونيا المعزول بالتمرد

02:06 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

المدعي العام الإسباني يتهم حاكم كتالونيا المعزول بالتمرد

كارليس بوجديمون

مدريد- (د ب أ):
أعلن مكتب المدعي العام الإسباني، توجيه تهم التمرد وإثارة الفتنة واختلاس الأموال، ضد حاكم كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون وأعضاء من حكومته.

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