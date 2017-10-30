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إصابة 12 شخصًا في انفجار قنبلة مغناطيسية شمال أفغانستان

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مصراوي Masrawy

إصابة 12 شخصًا في انفجار قنبلة مغناطيسية شمال أفغانستان

02:02 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

إصابة 12 شخصًا في انفجار قنبلة مغناطيسية شمال أفغانستان

كابول- (د ب أ):
أعلن مسؤولون إصابة 12 شخصا، اليوم الإثنين، في انفجار قنبلة مغناطيسية بسيارة متوقفة أمام مسجد في إقليم بغلان، بشمال أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "باجوك" الأفغانية عن مسؤولين محليين القول، إن الحادث وقع في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، عندما انفجرت قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة بسيارة تقف أمام أحد المساجد في مدينة بوليخومري عاصمة الاقليم.

ونقلت وكالة الانباء عن أحد المصادر الطبية المحلية، ويدعى شاه محمد هوفاني، القول إن المستشفى الاقليمى استقبل 12 مصابا، واصفا حالة اثنين منهم بـ"الخطيرة".
وقُتِل 19 من أفراد الشرطة الأفغانية، أمس الأحد، في هجمات لتنظيم طالبان بإقليمي قندوز بشمال شرق البلاد وزابل بجنوب أفغانستان.

 

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