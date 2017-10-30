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بالصور - وزير الصحة يصل بورسعيد استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الجديدة

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مصراوي Masrawy

بالصور - وزير الصحة يصل بورسعيد استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الجديدة

01:59 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

وصل الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، إلى محافظة بورسعيد، للوقوف على استعدادت المحافظة لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يستهدف إخضاع 100% من سكان لمظلة التأمين.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير الصحة، والدكتور علي حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، بمكتبه بديوان عام المحافظة فور وصوله وذلك لمناقشة منظومة التأمين الصحي الجديد ومدي استعداد المستشفيات الحكومية بالمحافظة لتطبيق المنظومة، ومن المنتظر أن يقوما بجولة على عدد من المستشفيات يرافقهما الدكتور عادل تعيلب، مدير مديرية الشئون الصحية.

وتفقد فريق من هيئة التأمين الصحي المستشفيات التابعة للشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، الأسبوع الماضي، لتقييم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة، تمهيدًا لتفعيل التطبيق الأولي لمشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

 

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