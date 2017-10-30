إسماعيل يوسف مفاجأة مرتضى منصور في الانتخابات

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده بالنادي اليوم، أن إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق الأول للقلعة البيضاء السابق سيترشح على قائمته.

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وقال رئيس الزمالك إن إسماعيل يوسف سوف يترشح على قائمته التي تضم كلا من مرتضى منصور رئيس وأحمد جلال وأحمد مرتضى نواب وحازم ياسين أمين صندوق وإسماعيل يوسف ومقلد وشريفة الفار وهاني زادة أعضاء.



ويعقد حاليا مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك بمقر النادي بجامعة الدول العربية للحديث عن قائمته الانتخابية التي ستخوض الانتخابات.



ويفتح باب الترشح بانتخابات نادى الزمالك يوم 2 نوفمبر المقبل، حيث تقام الانتخابات يومي 23 و24 من الشهر نفسه.