مرتضى منصور يتقدم ببلاغ إلى النائب العام فى قائمة أحمد سليمان

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تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ رسمي للنائب العام ضد أحمد سليمان وعبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني العتال يتهمهم فيه بالسب والقذف والخوض في الذمة المالية له ولأعضاء مجلس إدارة الزمالك.

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وكان أحمد سليمان قد وجه اتهامًا إلى مرتضى منصور رئيس النادي، بالتربح وغسيل الأموال من عمليات شراء وبيع اللاعبين.



ويُعقد حاليا مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك بمقر النادي بجامعة الدول العربية للحديث عن قائمته الانتخابية التي ستخوض الانتخابات.



ويفتح باب الترشح بانتخابات نادى الزمالك يوم 2 نوفمبر المقبل، حيث تقام الانتخابات يومي 23 و24 من الشهر نفسه.