مرتضى منصور يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد هاني العتال

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قدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بلاغًا رسميا ضد هاني العتال بتهمة التزوير في محرر رسمي.

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وقال منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن في مقر النادي بجامعة الدول العربية، إن هاني العتال المرشح على قائمة أحمد سليمان قام بتزوير مؤهله الدراسي، حيث قدم شهادة تفيد تخرجه فى كلية التجارة بجامعة عين شمس.



وأوضح رئيس الزمالك أنهم قاموا بمخاطبة الجامعة التي أكدت أن هذا المحرر غير صحيح، وأن اسم صاحب الشهادة لم يلتحق بالكلية من قبل.



ويعقد حاليا مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك بمقر النادي بجامعة الدول العربية للحديث عن قائمته الانتخابية التي ستخوض الانتخابات.



ويفتح باب الترشح بانتخابات نادى الزمالك يوم 2 نوفمبر المقبل، حيث تقام الانتخابات يومي 23 و24 من الشهر نفسه.