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السفير الياباني بمصر: تشغيل رحلات ترفيهية منتظمة بين البلدين

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مصراوي Masrawy

السفير الياباني بمصر: تشغيل رحلات ترفيهية منتظمة بين البلدين

01:40 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

السفير الياباني بمصر: تشغيل رحلات ترفيهية منتظمة بين البلدين

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال السفير الياباني بمصر تاكيهيرو كاجاوا، إنه يتوقع زيادة الحركة السياحية لمصر بعد تشغيل خطوط طيران منتظمة بين البلدين.

وأضاف السفير الياباني خلال كلمه له على هامش المؤتمر الصحفي لبحث سبل تطوير منطقة الأهرامات، أن انخفاض السياحة اليابانية خلال السنوات الماضية بسبب الظروف التي مرت بها ، مضيقا أننا نعمل الان على رفع عدد السائحين القادمين من اليابان والتي ستوفر فرصه كبيرة في عودة السائح اليابني لمصر.

ولفت السفير الياباني إلى أنه سوف يتم تشغيل رحلات ترفيهية بشكل منتظم بين البلدين.

جاء ذلك بحضور السفير الياباني تاكيهيرو كاجاوا، ويحيي راشد زيرالسياحة والدكتور خالد العنانى وزير الآثار واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة والدكتور زاهي حواس عالم الآثار، وعدد من قيادات القطاع السياحي بمصر، لمناقشة سبل تطوير منطقة الأهرامات.

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