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بعثة يد الزمالك تغادر تونس إلى القاهرة

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مصراوي Masrawy

بعثة يد تغادر تونس إلى القاهرة

01:39 م الإثنين 30 أكتوبر 2017

بعثة يد الزمالك تغادر تونس إلى القاهرة

كتب – طه عبيد:

غادرت مطار تونس الدولي بعثة فريق الزمالك لكرة اليد في طريقها إلى القاهرة، لتصل عصر اليوم الاثنين، علي رحلة للطيران رقم 844 والقادمة من تونس،بعد حصولها علي دوري أبطال أفريقيا عقب التغلب علي الترجي التونسي في عقر داره.

وقامت العلاقات العامة بمصر للطيران باستقبال بعثة الفريق في مطار تونس، والإشراف علي إنهاء إجراءات سفرها.
كان فريق كرة اليد بنادي الزمالك توج أمس الأحد ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد علي حساب فريق الترجي الرياضي التونسي.

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مصراوي Masrawy

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