خاص| الصحة تُعد قائمة بالشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية تمهيدًا لمعاقبتها

كتب - أحمد جمعة:

أعدت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، قائمة بأسماء الشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار الوزاري بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017.

كان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، قد أصدر قرارًا في مارس الماضي، بإلزام جميع شركات الأدوية بقبول المرتجعات (الأدوية منتهية الصلاحية) خلال عام، وذلك لضمان سحب هذه الأدوية من سوق الدواء وعدم تدويرها مرة أخرى، لكن نقابة الصيادلة تشتكي من عدم التزام الشركات بسحب هذه الأدوية.

وحصل مصراوي على مذكرة أعدتها الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، بأسماء الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بعد مخاطبة شركات التوزيع لموافاتها بأسماء الشركات.

ووجه وزير الصحة باعتماد المذكرة، واتخاذ الإجراءات تطبيقًا للقرار الوزاري، بمعاقبة هذه الشركات.

وأشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس إدارة الصيدلة في وقت سابق، إنه سيتم وقف التعامل مع الشركات التي ترفض سحب الأدوية منتهية الصلاحية، ويشمل ذلك وقف إجراءات الإفراج الجمركي والاستيراد والتسجيل وكافة إجراءات تداول الأدوية.

وطالب الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إدارة الصيدلة باتخاذ إجراءات ضد هذه الشركات تنفيذا لتوجيه وزير الصحة "عاوزين نشوف إجراء ضد شركة واحدة حتى تنصاع باقي الشركات".

وأضاف حجاج في تصريحات لمصراوي، اليوم، أن بعض الشركات تحاول التملص من تنفيذ القرار رغم أن القرار الصادر بسحب الأدوية أجبرهم على أخذ جميع المرتجعات دون قيد أو شرط، موضحًا أن عدد الشركات الممتنعة عن تطبيق القرار يبلغ نحو 50 شركة بين كبيرة وصغيرة.

وأشار رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن النقابة تعكف على إعداد قائمة جديدة بأسماء الشركات تمهيدًا لرفعها إلى وزير الصحة لوقف التعامل معها.​